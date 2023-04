Salles-Curan. Environnement : l’école des Pierres Brunes déborde d’activités

Récemment, les Petits Cailloux de l’école d’Alrance ont été chaleureusement accueillis à la caserne des pompiers de Villefranche-de-Panat par Théo, Maxime et Emma, pompiers volontaires, Monsieur Galzin, capitaine de la caserne et maire. Cette visite faisait suite à un travail sur la sensibilisation et l’initiation aux gestes qui sauvent.

Ils sont retournés à l’occasion de Carnaval à la cité villefranchoise pour défiler avec leurs camarades des écoles voisines au son des instruments des troubadours "Caminaïre". L’après-midi était sportive car, avec les écoles du Lac panatois et des Quatre vents, une rencontre gymnastique et danse était organisée.

Récemment, les écoliers se sont rendus sur leur aire terrestre éducative pour apprécier le résultat de deux journées de travaux. Une mare y a été creusée sur leur demande afin d’amener de nouvelles espèces et d’enrichir la biodiversité. Ce nouvel aménagement sur leur "classe naturelle" apportera de nouvelles observations, de nouvelles découvertes afin de mieux connaître le vivant et son environnement. Ce projet a vu le jour grâce au soutien et à l’intervention d’Epage, bassin-versant Viaur, et la municipalité qui a sécurisé cet espace.