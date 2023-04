Espalion prépare la foire-expo et la fête des fromages : rendez-vous les 15 et 16 avril

Les bénévoles de la foire-exposition de printemps se sont retrouvés samedi 1er avril pour un petit-déjeuner aux tripous, au café de l’Hôtel de Ville où les derniers documents et affiches leur ont été distribués.

Une vingtaine de bénévoles étaient présents autour de Stéphane Lacombe, Jean-Claude Anglars conseiller départemental et sénateur, et de Michel Sablé représentant la municipalité. Pierre-Jean Bousquet, président d’Espalion-Expos, excusé, rappelle l’historique de cette manifestation.

"Soixantième anniversaire"

"L’association Espalion Expos fête le soixantième anniversaire de sa Foire-Exposition de printemps. La vocation initiale de cette foire était le négoce du matériel agricole. L’évolution de l’agriculture a amené les structures commerciales de matériel agricole à se recentrer sur deux ou trois manifestations annuelles dans le département. Notre Foire est devenue une Foire-Exposition dans la ville avec une orientation agricole spécifique : la filière fromagère. Les deux points forts sont le concours départemental des fromages de l’Aveyron, supervisé par la Chambre d’Agriculture, le samedi 15 avril, réservé aux professionnels, et la fête des fromages le dimanche 16 avril sur le Foirail. Des animations sont prévues pour les enfants et les producteurs fromagers et fermiers proposent leurs produits à la dégustation, vente et restauration sur place".

Foire-exposition

Samedi et dimanche, à partir de 8 heures, parking Bessière : véhicules neufs et occasion des professionnels ; vente de véhicules d’occasion des particuliers (inscription sur place). Dimanche, au cœur de la cité : marché aux fleurs place de la Mairie, marché forain tout pour la maison et le jardin, exposition de véhicules et moteurs anciens par les Vieilles Bielles de l’Aubrac avenue de la Gare et place du Plô,

9e fête des fromages en Pays d’Olt

Les commerces de la ville seront ouverts, restauration possible dans les restaurants et brasseries, animation pour les enfants karts à pédales au parking Bessière. Présentation des fromages lauréats du concours officiel ; exposition d’animaux de la ferme ; ferme pédagogique des Bornottes ; atelier autour du lait pour les enfants (association La Vie d’Avant) ; découverte du monde agricole avec les Jeunes Agriculteurs ; dégustation de mises en bouche à base de fromage (club de cuisine La Scalène) ; jeux en bois géants ; balade en poneys (Roc’Aubrac) ; Rocamadour : découverte de l’AOP, dégustation, vente ; démonstration de forge traditionnelle (Forge de l’Osencame).

Animations pour toute la famille au Foirail.