"Festival Existe" à Rodez : la musique et le cirque se rencontreront en juin au camping de Layoule

Du 20 au 25 juin, aura lieu une rencontre de deux disciplines, le cirque et la musique, au "Festival Existe" au camping de Layoule à Rodez. Un évènement tout public et pour tous les goûts !

Du 20 au 25 juin, la compagnie du cirque des Petites Natures, en collaboration avec la salle de concert le Club, propose "Festival Existe" au camping de Layoule à Rodez, où circassiens et musiciens se partagent la scène. Funambulisme, jonglage, contorsion, cascade burlesque… Accompagnés de concerts de punk lyrique, de chansons festives, d’ElectrOvni, de Trip Hop… sont à l’honneur. Un évènement tout public et pour tous les goûts regroupant une centaine d’artistes, grâce à une proposition de différentes esthétiques.

L’objectif est de coupler deux publics

L’initiative d’une deuxième édition qui donne suite au festival "la Maraude" de juillet 2021, est née de valeurs communes entre Fred Joao, directeur du Club, et Maël Commard, coordinateur du cirque des Petites Natures. L’objectif est de coupler deux publics et de créer une expérience humaine plus forte. Maël Commard est ravi de se produire à nouveau en Aveyron, "un département où il y a beaucoup de choses à faire" selon lui. À l’occasion de cette rencontre entre deux disciplines, la municipalité de Rodez a mis à disposition le camping de Layoule.

Un espace qui a été pensé de la même manière que pour un festival, agréable à parcourir. Au-delà des 300 places assises au chapiteau, cette année, trois espaces scéniques en plus seront implantés : une scène extérieure, un dôme et une yourte. Un chapiteau en plein milieu de la ville, lieu dédié au cirque de création, peut surprendre. L’occasion de « faire décrocher les gens lors d’un instant ».

Un esprit guinguette

L’esprit guinguette sera de la partie. Il sera possible de se restaurer tous les soirs, ainsi que le midi et au goûter le week-end, y compris pour les non-festivaliers. Et tout cela avec des produits locaux.

Les artistes musicaux qui se produiront sur scène viennent également presque exclusivement du département. "C’est une envie pour soutenir et montrer le talent du terroir."

Les organisateurs ont à cœur de rendre l’évènement accessible. Certains spectacles, tout comme les apéros concert, sont gratuits. Pour le reste, il y a un tarif réduit à 10 euros pour celles et ceux qui en ont besoin et un tarif soutien pour ceux qui souhaitent encourager le projet. "L’idée est de donner en fonction de ses moyens et la valeur que l’on donne à ce projet" explique Maël Commard.