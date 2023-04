Gestion de l'eau et protection des milieux aquatiques en Aveyron : la colère de la fédération de pêche

Sur la gestion de la ressource en eau, déplorant que trop d’acteurs ne prennent pas la juste mesure des choses, la fédération qui se préoccupe en premier lieu de la protection des milieux aquatiques s’inquiète du « manque de sérieux » perceptible à ses yeux en Aveyron.

Les propos du nouveau préfet de région Pierre-André Durand en visite en Aveyron (notre édition du 21 mars), ne sont pas passés inaperçus aux yeux de la Fédération départementale de pêche. "L’Aveyron est un château d’eau qui devra alimenter avec le Lot, Aveyron et Tarn, les départements en aval" : la phrase fait bondir le président Jean Couderc : "Avant qu’une grande partie des zones humides de l’Aveyron ne soient détruites, c’était sûrement vrai. Aujourd’hui, ce château d’eau est devenu artificiel et fragile, car il dépend de grands barrages qui concentrent l’eau en un seul point".

"Effets d’annonces" et menaces sur l’eau potable

Pour la Fédération, qui se préoccupe autant sinon plus de la protection des milieux aquatiques que de la pêche en tant que loisir, cette remarque de l’État serait symptomatique d’un certain "manque de sérieux et de transparence dans la gestion de la ressource en eau", sujet devenu pourtant prioritaire jusqu’au plus haut niveau de l’État, le lancement du "plan eau" par Emmanuel Macron le 29 mars peut en attester.



Mais aux yeux de Jean Couderc, "trop de paramètres ne sont pas pris en compte", au point que "les problèmes d’eau sont devant nous et ne seront pas résolus par des effets d’annonces". Des effets dont le syndrome du "château d’eau" serait selon lui un révélateur. «Bien sûr, concernant l’eau potable, il faut être solidaire avec les autres départements. Mais en réalité, en sollicitant des transferts d’eau, on risque d’avoir des restrictions d’eau potable en Aveyron, pour faire de l’irrigation dans les départements situés en aval. Cela va, selon nous, ni dans le sens du code de l’environnement, ni dans l’intérêt des Aveyronnais", prévient Jean Couderc.

Et de s’appuyer sur l’inquiétude à ce sujet que le directeur de l’usine du syndicat mixte des eaux du Lévezou Ségala a livré lors du Comité Ressource en eau du 19 juillet 2022, concernant les lâchers d’eau depuis les lacs, et notamment Pareloup. "On peut redouter les répercussions de ces lâchers sur la distribution d’eau potable dans le département notamment pour les habitants du Grand Rodez… ", relève Jean Couderc.

Stockages, drainages et manque de transparence en agriculture

Le président de la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques ne s’en tient pas à ce seul problème, dans un contexte où la multiplication des usages de l’eau provenant des retenues des grands barrages devient tendue sur fond de réchauffement climatique. L’activité agricole, avec laquelle les pêcheurs savent entretenir de bonnes relations, ne saurait être exonérée au chapitre de la consommation de l’eau.

"On espère que le plan d’adaptation au changement climatique piloté par la chambre d’agriculture visera à réduire cette consommation et non à augmenter le stockage qui s’avérera inefficace à long terme, reprennent le président Couderc et son directeur Elian Zullo. C’est dans les sols qu’il faut stocker l’eau, mais les drainages des zones humides continuent à être pratiqués sans grand discernement. Et les demandes de construction de plans d’eau actuelles sont peu compréhensibles. Il existe déjà 766 plans d’eau d’irrigation en Aveyron, selon les chiffres de la DDT en 2015, alors que le préfet affirme que les cultures irriguées sont marginales. Ce n’est pas faux, mais en Aveyron on a un peu de tout partout, et c’est le cumul de toutes ces choses qui finit par poser de graves problèmes"

L'abreuvement des bêtes

Et puis l’Aveyron est une terre d’élevage où le poids du cheptel (1,7 million d’animaux) vient rebattre les cartes. Avec à la clé, le problème de l’abreuvement des bêtes est "énorme et non évalué" et qui conduit les éleveurs "quand le débit des cours d’eau n’est plus suffisant, de passer à l’eau potable. Le seul syndicat d’adduction de Montbazens-Rignac a dû ainsi augmenter sa production de 80 m3/heure, suite à la demande des éleveurs qui avaient basculé sur le réseau d’eau potable l’abreuvement du bétail en pleine période de pénurie, mais aussi pour satisfaire dans le même temps les collectivités qui continuaient à arroser la nuit… ", dénonce Jean Couderc, s’appuyant sur un compte rendu du Comité Ressource en eau. Et d’appeler notamment la chambre d’agriculture à plus de "transparence" : "Sur quelles bases la chambre d’agriculture gère et mesure l’utilisation de l’eau pour l’agriculture aveyronnaise ?"

Trop nombreuses dérogations

Au final, La Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques déplore par la voix de ses dirigeants, qu’en matière de gestion de l’eau, "chacun fait un peu ce qu’il veut, et les conflits d’intérêts sont permanents, au détriment de l’intérêt général". Il est vrai que les propositions du Comité Ressource en eau "se heurtent à de trop nombreuses dérogations possibles inscrites dans la loi. Et l’application des restrictions se heurte aussi aux manques de contrôles de l’État".

Un constat sévère

Mais l’État en a-t-il vraiment les moyens ? "En tout cas il y en consacre peu, ce qui est tout aussi inquiétant que la politisation du sujet de la ressource en eau. Nous appelons à plus de sérieux dans cette gestion, qui doit se faire avec des hommes sur le terrain. Il en va de l’avenir des milieux aquatiques dont on ne parle jamais !"

Le constat est sévère, le ressentiment profond, mais étayé par l’expérience de terrain dont la Fédération ("qui n’a jamais cessé de contribuer au grand débat de l’eau") peut se prévaloir. Une Fédération qui regrette que son expertise pourtant reconnue par les services de l’État, comme celle des syndicats de rivière eux aussi acteurs de la gestion des milieux aquatiques, "ne soit pas mieux exploitée". Les problèmes liés à la gestion de l’eau ne font que commencer, il est donc encore temps d’agir.