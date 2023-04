Rodelle. Interco : les comptes administratifs 2022 et le budget 2023 votés à l’unanimité

La séance du conseil communautaire de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère du mercredi 29 mars s’est déroulée à la Maison du Causse de Bezonnes, commune de Rodelle.

Cette séance comportait notamment le vote des comptes administratifs 2022 et le budget 2023. Depuis sa création, soit en 6 ans, la Communauté a consacré plus de 26 millions d’euros en opérations d’investissement sur le territoire.

La communauté est la deuxième intercommunalité investissant le plus au niveau départemental (derrière l’Agglo de Rodez).

Les grands chiffres présentés

Le budget principal 2023 s’élève à plus de 27 millions d’€ avec 7,5 millions d’euros d’investissement.

3 millions d’euros en 2022 sont reversés à des organismes ou syndicats et 7 millions aux communes membres, ce qui laisse 5,4 millions d’€ à la communauté de communes en moyenne annuelle

Le budget 2023 est concentré sur les actions à fort impact en matière de bien vivre et d’attractivité. Une attention toute particulière est portée à la petite enfance. Mais aussi des travaux d’envergure sont prévus en matière d’assainissement et d’économie.

A noter que les fortes attributions de compensation versées aux communes marque la volonté de la communauté de les soutenir notamment dans leur capacité individuelle d’investissement. Les autres points principaux abordés : le règlement des aides à l’immobilier d’entreprises versées par la communauté est modifié ; le règlement d’attribution des places en crèches a été acté par les élus.

Saint-Hyppolite se désolidarise du territoire ?

En fin de séance, le président a informé l’assemblée que la commune de Saint-Hippolyte et sa maire, ont déposé un recours gracieux à l’encontre de la communauté, demandant le retrait des délibérations qui visent à équilibrer la richesse sur le territoire. Pour mémoire, il s’agissait de diminuer l’attribution de compensation de la commune de St-Hippolyte de 150 000 euros sur les 3 000 000 que la communauté lui verse chaque année. La majorité des communes s’était prononcée favorable à cette mesure d’équité au regard de l’écart de richesse par habitant entre les communes les plus "modestes" et les plus "riches". Ne souhaitant pas bafouer la démocratie qui s’est exprimée, le président, Nicolas Bessière informe ne pas donner suite à ce recours.