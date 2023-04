Pont-de-Salars. Le conseil municipal des jeunes porté sur les fonts baptismaux

Le lancement officiel du conseil municipal des jeunes de Pont-de-Salars a eu lieu, récemment.

Jeunes élus, enseignants et élus adultes en charge de cette instance s’étaient donnés rendez-vous à 9 h 30 dans la salle du conseil municipal à la mairie.

En préambule, Daniel Julien leur a présenté ses missions de maire ainsi que le rôle d’une mairie dans l’organisation de la France mais aussi son articulation, avec les autres collectivités telles que le département notamment.

Les jeunes élus ont eu, ensuite, l’occasion de faire part de leurs projets (plus ou moins ambitieux) à l’appui d’un atelier de travail ludique.

Cathy Pouget et Christiane Alary indiquent que cette première rencontre avait pour but de réunir les élus issus des trois établissements d’enseignement implantés sur la commune et d’amorcer des premières pistes de réflexion. "Notre rôle est d’accompagner les jeunes élus dans la concrétisation de leurs projets, que nous jugerons réalisables, en concertation avec notre conseil municipal, mais aussi de leur faire prendre conscience que le financement de ceux-ci est un élément majeur et incontournable à prendre en considération", complètent Adeline Canivenq et Eric Chauchard.

Cette séance de travail s’est clôturée au Dock des Sports (le nouveau gymnase) en compagnie des parents des jeunes élus.

La visite de la structure fut l’occasion de leur présenter la concrétisation d’un projet récemment achevé mais qui a émergé il y a huit ans, "il est important qu’ils prennent conscience qu’un projet ne voit pas le jour en quelques mois", rappelle Daniel. Dorian, qui assurera la coordination administrative, a remis à chacun un kit du jeune élu. Entre documents pédagogiques et insigne, chacun a ainsi hérité de son écharpe tricolore. La fierté de l’arborer transparaît sur les frimousses de nos jeunes pousses. La date de la prochaine session n’est à ce jour pas fixée mais elle devrait intervenir dans le courant du mois d’avril.