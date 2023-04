Onet-le-Château. Le printemps s’installe à La Baleine, mais aussi au Krill et à la médiathèque

L’affiche de ce printemps au Théâtre La Baleine, est sans aucun doute le prochain festival du théâtre amateur, qui se déroulera du 9 au 13 mai (notre édition du 31 mars). Mais entre-temps ce dernier vous propose :

Ce mercredi 4 avril à 20 h 30 : Car/men, la nouvelle création des Chicos Mambo, où la célèbre œuvre de Bizet est revisitée par huit danseurs et un chanteur virtuoses, qui se jouent du masculin et du féminin, avec fantaisie, tendresse et dérision…

Mardi 18 avril à 20 h 30 : "Les franglaises", un show jubilatoire et décalé qui aura lieu à l’Athyrium, pour tester vos connaissances musicales, avec une idée originale, celle de reprendre des chansons pop-rock anglo-saxonnes, dans une traduction française littérale, au risque de faire tomber de leur piédestal certains tubes planétaires…

Krill

Vendredi 14 avril à 20 h 30 : "Two man show", pour une belle soirée placée sous le signe de l’humour et du rire avec 2 artistes Laurent Boyer et Clément Bonpoil, qui vous présenteront 30 minutes de leur spectacle respectif.

Vendredi 21 avril à 18 h 30 : Apéro-concert avec Sharon Evans et Franck Perrolle : les compositions de Sharon reflètent ses voyages à travers le monde et Franck apporte à ses chansons une palette de couleurs riches et inattendues, dans un style indie folk.

Jeudi 27 avril à 20 heures : Repas à l’aveugle, venez vivre une expérience unique en participant à un dîner dans le noir absolu. Au cours de cette expérience insolite, un menu composé de produits locaux vous sera proposé, pour éveiller vos papilles et surprendre vos sens.

Médiatheque

Mercredi 5 avril à 14 heures : l’animateur jeux vidéo de la médiathèque départementale et une bibliothécaire vous proposent trois séances d’une heure sur le jeu vidéo Switch, avec jusqu’à 4 joueurs en simultané (Inscription obligatoire, 05 65 77 22 90).

Mercredi 12 avril à 15 heures : Rendez-vous conte, Numa et la bibliothèque magique, par la compagnie "paroles de source".

Jeudi 13 avril à 18 heures : Café littéraire : pour un moment de partage dans un lieu convivial durant lequel les participants pourront échanger autour des livres. Il s’agira, pour qui le désire, de parler bouquins, de ses dernières découvertes, pour susciter, l’envie chez l’autre ou pour découvrir soi-même un auteur jusque-là inconnu.