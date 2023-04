La Loubière. Les écoliers s’initient au tennis

Durant quatre semaines du mois de mars, l’équipe pédagogique de l’Entente Causse Comtal Tennis, était encore à pied d’œuvre pour une bonne cause. En effet, le club et ses bénévoles ont proposé des séances d’initiation au tennis à une cinquantaine d’élèves du Groupe scolaire de Lioujas. Les élèves des cours élémentaires et primaires de l’école ont apprécié, tous les vendredis après-midi, les séances et ateliers pédagogiques, ludiques et sportifs concoctés par l’éducateur du club en cours de formation, Gabriel Givonetti. Il était soutenu par Bernard, Luc, David, Dorine et Nathan et le directeur de l’école, M. Barroso. Les animations ont permis de faire découvrir aux élèves un autre sport de raquette après un précédent cycle de tennis de table, avec le concours du Ping-pong Club lioujacois.

Une belle initiative des clubs locaux qui permettra peut-être de susciter quelques vocations sportives pour de jeunes champions en herbe.