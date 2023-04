Sainte-Radegonde. "Les épargnants aveyronnais" font leur conférence

"Les épargnants aveyronnais", association loi 1901, organisent une conférence débat gratuite, ouverte à tous, sur le thème "Tout savoir sur votre contrat d’assurance vie", mercredi 12 avril à 19 heures au restaurant le Colibri à Rodez. Cette association propose régulièrement des soirées autour de la valorisation du patrimoine.

Ce soir-là cette conférence, ouverte à tous, permettra aux participants de tout savoir sur son contrat d’assurance vie. Fort de son expérience, l’association sait que ce type de contrat devient de plus en plus compliqué aux yeux des possédants. Des termes occultes pour des néophytes, des fiscalités variables en fonction de la situation de chacun, une variété de contrats incalculables, des contenus multiples et variés, font des contrats d’assurance vie une richesse qu’il faut savoir appréhender.

Ce mercredi 12 avril, "Les épargnants aveyronnais" répondront à toutes vos questions.

Quatre conseillers en patrimoine seront présents afin de vous éclairer sur le sujet des contrats d’assurance vie.

Pour s’inscrire, contact :

epargnantsaveyronnais@gmail.com

ou au 06 33 05 74 93 (obligatoire uniquement pour la partie repas en commun, avant vendredi 7 avril).