Luc-la-Primaube. Œnologie : à la découverte des mystères de l’assemblage

On parle souvent de la distinction entre vins de cépages (élaborés à partir d’un unique cépage) et vins d’assemblages (élaborés à partir de plusieurs cépages).

Mais saviez-vous que pour élaborer un vin de cépage, il faut passer par une étape d’assemblage ? Les vignerons peuvent jouer sur les caractéristiques gustatives des différents cépages pour atteindre le meilleur équilibre possible au nez comme en bouche !

Cependant, il y a une réalité qu’on ignore souvent, c’est que les vignerons ne travaillant qu’un seul cépage passent eux aussi dans la majorité des cas par cette étape d’assemblage, dans l’intimité et la fraîcheur de leur chai. Ainsi, lors du dernier atelier d’œnologie en présence de Nicolas Nadé, directeur de la MJC, Florian Falguières a proposé à ses élèves de découvrir les mystères de l’assemblage.

Armés d’éprouvettes et de verres à dégustation, ils se sont glissés dans la peau d’un œnologue et ont appris à assembler différents échantillons de vins rouges du Languedoc, "Le Champ des Barbiers", "Château de Mus", "Le Bay" du domaine Grand Chemin et d’un vin blanc, "Marins blancs" du domaine de la Dourbie. Ils ont découvert comment déguster et définir les caractéristiques d’un vin par rapport à un autre ainsi que les subtilités entre les différents lots (arômes de fruits, arômes liés à la barrique, longueur en bouche).

Une fois dégustés, ils ont appris à assembler les vins en fonction de leurs caractéristiques, à la recherche de l’équilibre entre les différents échantillons. Ils ont ainsi testé différents assemblages afin de déterminer celui qui leur convenait le mieux sous l’œil attentif de Florian ! Un atelier qui a séduit aussi bien les initiés que les non initiés qui se sont mis dans la peau d’un œnologue et ont créé des cuvées uniques en mariant judicieusement les arômes, les textures, les couleurs pour obtenir un vin harmonieux.