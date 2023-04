Sébazac-Concourès. Travaux des Genevriers et du quartier du Cros : les riverains s’informent

Mercredi 22 mars, à la Doline, avait lieu une réunion d’information pour les travaux d’assainissement du lotissement des Genévriers, un des plus vieux lotissements du village. L’assainissement y est très ancien et les problèmes y sont fréquents.

Phase 1

Lors de la 1re phase, ce sont les réseaux humides qui seront concernés. L’Agglo, la Colas et le Syndicat des eaux se partageront les tâches. Enédis n’interviendra que pour réseaux d’alimentation des stations de relevage dans les chemins qui desservent les jardins. Ces travaux ont pour but la séparation des eaux usées et des eaux de pluie.

Chaque maison possédera 2 tabourets, un pour les eaux usées et un pour les eaux de pluie. Concernant les eaux de pluie, chaque habitant devra prendre à sa charge les frais pour amener les eaux de pluie de l’arrière de la maison vers le réseau pluvial devant la maison. Les habitants ont 2 ans pour réaliser cette modification. Les travaux, débutés le 27 mars, devraient s’achever en fin d’année 2023.

Phase 2

La phase 2 concerne les réseaux secs. Orange, éclairage public et Enedis seront concernés. Les câbles qui aliment les transformateurs, qui sont en très mauvais état, seront remplacés (20 000 volts !). La date de ces interventions n’est pas encore connue. Ces travaux débuteront lorsque la phase 1 aura pris fin.

Quoi qu’il en soit, les riverains seront tenus au courant de l’avancée des travaux et pourront communiquer avec une personne de la Colas, présente tous les jours, pour répondre à leurs questions.

Le coût de l’assainissement se monte à 1 663 000 € (soit 13 000 €/maison) pour 130 branchements.

Celui du syndicat des eaux de Montbazens s’élève à 292 216,15 € pour 136 branchements.

Inquiétude compréhensible, consécutive à l’ampleur des travaux du côté des riverains, concernant notamment le stationnement des voitures. Toute modification engendre des nuisances, plus ou moins importantes. Les entreprises se disent prêtes à accompagner les habitants tout au long de ce chantier, indispensable cependant.