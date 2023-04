Un homme de 29 ans passe à travers la vitre de la cabine et s'empale 40 mètres plus bas : ce que l'on sait du drame des Deux-Alpes

Alcoolisé, un homme a explosé le plexiglas de la télécabine et a fait une chute mortelle de 40 mètres, samedi, dans la station de ski des Deux-Alpes.

Deux hommes de 29 et 23 ans, alcoolisés au moment des faits, "chahutaient" dans une télécabine de la station de ski des Deux-Alpes en Isère, samedi 1er avril 2023, confirme le procureur de Grenoble Eric Vaillant. Alors qu'ils remuaient, l'homme de 29 ans aurait "traversé la paroi en plexiglas" et a fait une chute mortelle de 40 mètres.

Ils étaient seuls dans la cabine. Son ami de 23 ans était en train de filmer lorsque le drame a eu lieu, les images sont entre les mains des enquêteurs. "Une expertise de la cabine est programmée", renseigne également le procureur, alors que le parquet a saisi de l'enquête les gendarmes de la compagnie de La Mure.

Comment la vitre a pu céder ?

D'après France Bleu Isère, la victime était d'une corpulence imposante : il mesurait 1m90 pour plus de 100 kilos. Pendant qu'il chahutait avec son ami dans la cabine, il se serait jeté contre la paroi mais le plexiglas n'aurait pas tenu.

L'homme de 29 ans est passé à travers et est retombé sur la piste de ski. Il se serait empalé sur une balise. Les secours déployés sur place n'ont rien pu faire pour le sauver. Le directeur de la SATA, Fabrice Boutet, en charge des remontées mécaniques de la station des Deux-Alpes, assure que la cabine était en bon état et "avait passé tous les tests de sécurité".

Dans le Dauphiné Libéré, Fabrice Boutet explique que la cabine est normalement faite pour résister aux bousculades et aux freinages. Mais "le fait que les deux amis étaient seuls dans la cabine et avaient donc toute la place, la corpulence de la victime qui a pris son élan et la puissance qu'elle a mis à se jeter contre la paroi..."

La porte est restée close, mais la vitre en plexiglas a cédé. "C'est terrible. C'est la première fois qu'un tel accident arrive dans la station".