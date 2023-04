Onet-le-Château. Un mini-quine entre lien social et inclusion

Des mini-prix, des mini-lots, pour un maximum de plaisir, c’est la recette gagnante que vous propose pour la 4e fois, APF France handicap, avec le mini-quine qu’elle organise au Krill, ce jeudi 6 avril à 14 h 30. C’est l’occasion de passer un moment de convivialité et de partage à petit prix, puisque les cartons sont accessibles aux tarifs de 3 € (7 € les 3) et que les plus chanceux pourront repartir avec un de nombreux "mini-lots" (bons d’achat, filet garni, service à café…). Soucieux d’adapter l’événement au plus grand nombre, l’ARDDS mettra une boucle magnétique, à disposition des personnes sourdes et malentendantes. Par ailleurs, les numéros seront projetés sur grand écran et des cartons à gros caractères seront proposés pour les personnes malvoyantes. Avec le soutien de partenaires, comme le café culturel le Krill et la mairie d’Onet-le-Château, APF France handicap porte le développement d’actions favorisant le lien social et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Informations au 05 65 77 68 06.