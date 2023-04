Un premier album et une belle tournée pour Lombre, le rappeur de Rodez

Le rappeur ruthénois a dévoilé un nouveau clip en attendant la sortie de l’album le 12 mai 2023. Et d’ores et déjà, une belle tournée se dessine, avec la programmation de première partie de Bigflo et Oli, Orelsan, Soprano…

Les jours qui viennent s’annoncent aussi stressants que passionnant pour le rappeur ruthénois Lombre. Ces jours-ci, il scrute l’accueil qui est fait au nouvel extrait de son premier album qui sortira le 12 mai. Un album baptisé "Ailleurs". Cet ailleurs qui le guide, dans lequel il part se réfugier parfois quand tout est trop oppressant. Le "rêve, la beauté et l’optimisme" sont les thématiques fétiches du rappeur qui vont rythmer son album. En attendant, ce mercredi, Lombre a levé le voile sur "son" étoile. "Mon étoile" et le deuxième morceau qu’il met en lumière à travers un clip. "C’est un titre que pas mal d’entre vous ont déjà pu entendre pendant mes concerts, et les plus curieux ont aussi pu dénicher sa version acoustique avec le Quatuor Debussy dans mon "Live entre les toiles dispo sur ma chaîne YouTube", a-t-il lancé à ses fans impatients. Le 3 février, celui qui œuvre de concert avec Ulysse Maison d’artistes, avait sorti "Fête". "Je l’ai écrit à la sortie du confinement, dans une période ou mes démons se battaient pas mal en moi", confie-t-il. Au haras le 24 juillet S’il a du mal à cacher une forme de pression mêlée à de l’impatience pour la sortie de son album, un autre événement va le mobiliser le 15 avril. Au zénith de Toulouse, le rappeur ruthénois assurera en effet la première partie du concert qui sera donné par "Bigflo et Oli". "C’est la deuxième fois de ma vie que je jouerai dans un Zénith et, bordel, j’arrive toujours pas à réaliser…" s’est-il enthousiasmé à l’annonce de la nouvelle. Et c’est peu de dire que cela va lancer son année. Peu de temps après sortira donc son album, avec à la clé de nombreuses dates de concert. Qui passeront notamment par Paris (la Maroquinerie, le 23 mai), Toulouse (Le Rex, le 25 mai), mais aussi Thonon-les-Bains (le 13 juillet) où il partage l’affiche de la soirée Rap avec notamment Orelsan, mais aussi Aloïse Sauvage et Yoa. Festival qui, au passage, programme aussi M et Angèle pour ne citer qu’eux. Puis, bien évidemment, il y aura le Festivada au haras de Rodez. Chez lui, devant les siens, le 24 juillet, il ouvrira la soirée phare de ce festival qui accueille Soprano. Auparavant, les 22 et 23, Claudio Capéo, Christophe Maé, Jeanne Aded, Pierre de Maere seront passés par là. Puis d’autres dates s’enchaîneront pour Lombre, qui, plus que jamais, semble avoir trouvé son étoile.