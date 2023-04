Valady. Une leçon de taille et greffe anglaise avec Les Croqueurs de pommes du Rouergue

L’association Les Croqueurs de pommes du Rouergue a débuté ses séances de démonstration de taille et de greffe ouvertes au public. Dimanche dernier, malgré une météo peu engageante, une poignée de courageux s’est retrouvée au verger de sauvegarde (route de Decazeville) pour une journée d’initiation. La journée a été consacrée à la taille de formation et à la greffe à l’anglaise "une greffe qualifiée de compliquée, mais aussi facile et surtout plus sécurisée que la traditionnelle au niveau de la cicatrisation et de la préservation d e l’arbre" selon Jérôme Delcuzoul l’animateur de la séance.

Contact : 06 71 31 80 54.