Avec l’office de tourisme : inscriptions ouvertes pour la rando sur deux GR

Samedi 22 avril, vous pourrez cheminer les sentiers du St-Jacques, rendez-vous à Firmi, place de la République, à 14 heures. L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose une randonnée de découverte sur une portion des deux chemins de grande randonnée qui traversent la destination Pays decazevillois – vallée du Lot : le GR 65 (Voie du Puy) et le GR 62b (liaison jacquaire Conques-Toulouse). Cet itinéraire de 10 km se trouve entre la chapelle Saint-Roch de Noailhac et Firmi. Le trajet jusqu’au point de départ de la marche se fera en bus. Arrêt au belvédère du Puy de Wolf avec présentation de la géologie et de la nature singulières du site par un animateur. Pot de l’amitié à l’arrivée. Tarif : 2 €. Réservation obligatoire auprès du bureau de l’office de tourisme de Decazeville au 05 65 43 18 36 (places limitées).

Street Art ce mercredi

Lors d’un parcours à pied dans le centre-ville, découvrez avec l’hôtesse de l’office de tourisme quelques œuvres parmi les 21 fresques réalisées lors du Festival Street Art de Decazeville. Quelques murs pour vous donner envie de poursuivre votre découverte artistique dans les rues de Decazeville, mercredi 5 avril, rendez-vous à 15 heures au Laminoir.