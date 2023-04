Espalion. Ça passe pour l’équipe II, pas pour l’équipe fanion

Les équipiers de Courtois se sont inclinés 17 à 10 à Caraman.

4En phases finales, après avoir écarté Quint-Fonsegrives dimanche dernier, les rugbymen se déplaçaient en Haute-Garonne pour y affronter un adversaire qui avait caracolé en tête de poule. Pour son premier tour n’avait-il pas encore cartonné Carmaux de cinquante points ! Dans ces conditions les Espalionnais ne faisaient pas figure de favori.

L’entame de match allait confirmer les prétentions des locaux qui dominaient et allaient inscrire un essai transformé (24e). Cependant les Espalionnais allaient réagir et montrer qu’ils n’étaient pas venus pour faire de la figuration en enchaînant les temps de jeu. Le troisième ligne Favié allait remettre les pendules à l’heure par un essai transformé par Van Herpen (30e) avant que ce dernier convertisse une pénalité des 50 mètres (avec l’appui du vent) pour voir Espalion mener 7 à 10. Juste avant la mi-temps, les locaux vont toutefois profiter d’un surnombre pour inscrire un nouvel essai et mener 14 à 10 à la pause. La seconde période verra les deux équipes alterner les temps forts, les défenses prenant le pas sur les attaques. Une seule pénalité des locaux, abondant le tableau d’affichage à 17-10, scellera une victoire étriquée de Caraman.

Malgré cette défaite, les protégés de Fabien Druot et Cédric Da Pont ont livré une prestation qui a fait plaisir aux nombreux supporters qui avaient fait le déplacement. Certains diront même que sans deux ou trois décisions arbitrales "discutables" la victoire aurait changé de camp !

Il reste un mois à cette équipe pour préparer les 32e du championnat de France.

L’équipe réserve assure

Samedi l’équipe II a confirmé son bon parcours en venant à bout d’une coriace formation de Sidobre-Montagne XV. Après avoir encaissé un essai dès la troisième minute, les équipiers d’Ivorra ont largement dominé toute la partie. Une domination concrétisée par 2 pénalités de Canitrot en première période et trois autres de Durand pendant la seconde.

Après ce succès, les Espalionnais iront défier Lézat (Ariège) pour le compte des 8es de finale.