C'est quoi cette loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros, présentée en Conseil des ministres ?

Ce mardi 4 avril 2023, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, présente en Conseil des ministres la loi de programmation militaire pour 2024-2030. Voici de quoi il s'agit.

Une nouvelle projection de six ans attend l'armée française. La loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 est présentée en Conseil des ministres par Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ce 4 avril. De quoi s'agit-il exactement ?

Article 34

Tout s'explique dans l'article 34 de la Constitution. Comme le rappelle vie-publique.fr, il stipule que "des lois de programmation militaire déterminent les objectifs de la politique de défense et les moyens financiers qui lui sont consacrés". Ainsi, depuis 1958, ces lois se succèdent, avec derrière, une "logique de planification financière".

Entre quatre et sept ans

Établir une programmation pluriannuelle des dépenses d l'Etat en matière militaire est l'un des enjeux majeurs de ces LPM, qui sont fixées dans un laps de temps compris entre quatre et sept ans.

Covid-19 et guerre en Ukraine

La dernière LPM 2019-2025, publiée le 14 juillet 2018, a été marquée par une "Actualisation stratégique" en 2021 afin, notamment, de prendre en compte la pandémie de Covid-19 et les évolutions géostratégiques.

Mais surtout, la guerre en Ukraine, survenue le 24 février 2022 avec l'invasion russe, a été l'autre élément moteur de cette ultime LPM. Vie-publique.fr rappelle que "si la loi de finances rectificative du 1er décembre 2022 annule de nouveau 92 millions d'euros de crédits sur la mission "Équipement des forces", un fonds spécial de 200 millions d'euros est créé pour l'équipement militaire de l'Ukraine".

Dans une déclaration sur la politique de défense, le 13 juillet 2022, Emmanuel Macron affirmait : "oui, cette année, la guerre resurgissant à nos portes, à nos frontières, a tout changé. Et elle va nous impliquer de changer encore davantage".

Quelles projections ?

Dès le 11 mai 2022, la Cour des comptes présentait des scénarios pour respecter le programme de stabilité 2021-2027, consistant à réduire le déficit public à moins de 3% du PIB. Et parmi ceux-ci, la confirmation de l'Ambition 2030, à savoir la poursuite de l'augmentation du budget de la défense.

Alors que le budget de la loi de programmation militaire pour 2019-2025 était de 295 milliards d'euros, il sera nettement plus important pour la LPM 2024-2030. Dans les colonnes du Parisien, Sébastien Lecornu a présenté les grandes lignes d'une loi qui réquisitionnera, elle, 413 milliards d'euros.

Elle prévoit notamment la construction d'un nouveau porte-avions nucléaire. "Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. Nous proposons de le porter à 69 milliards en 2030, soit plus du double", a chiffré le ministre. Avec, évidemment, un œil vers l'est. "Il y a des urgences opérationnelles que nous devons prendre en compte (...) Ce qui nous importe, c'est la sécurité des Ukrainiens et donc l'efficacité de nos équipements pour leurs besoins militaires."