Dans le XIIe arrondissement, un soutien financier pour les projets artistiques

Particulièrement appréciées, les initiatives fédérant plusieurs acteurs de l'arrondissement et la promotion de l'accès à la culture pour toutes et tous.

Plusieurs fois par an, la mairie du XIIe soutient des projets artistiques ouverts sur tous les quartiers et à tous les publics, grâce à sa Commission culture de proximité. Elle examine les dossiers en privilégiant les approches collaboratives qui favorisent le lien social. La prochaine commission se tiendra le 17 mai. Les dossiers sont à soumettre avant le 23 avril.

La Commission culture de proximité du 12e aide les associations et autres structures de l'arrondissement à offrir aux habitant·es la possibilité de participer à des projets culturels gratuits ou avec un système d'entrée libre. "Afin de favoriser une véritable culture populaire ancrée dans les quartiers et s'adressant au plus grand nombre, la Commission porte une attention particulière aux projets répondant aux orientations suivantes : initiatives fédérant plusieurs acteurs de l'arrondissement ; diversité des disciplines artistiques ; promotion de l'accès à la culture pour toutes et tous et particulièrement pour les publics qui en sont exclus traditionnellement ou qui y ont un moindre accès", détaille l'équipe municipale.

Pour déposer un dossier dans le cadre de la prochaine Commission culture, il suffit de contacter l’adresse culture12@paris.fr en donnant le budget prévisionnel, ce avant le 23 avril, à 23h59.