Pierrefiche. Des champions de ski en herbe

Comme chaque année, en saison hivernale, la station de ski de Brameloup accueille les élèves des écoles. C’est ainsi que fin janvier et début février, la neige étant tombée en abondance, les élèves de l’école du village, ont eu le plaisir de s’initier aux joies des sports de glisse. Les élèves de petite section (PS) et moyenne section (MS) ont pu effectuer des balades en raquettes, tandis que les élèves de grande section (GS), CP et CE, ont pu profiter de leçons de ski alpin. À l’issue de ces journées, tous les élèves ont progressé et sont maintenant en capacité de descendre des pistes de ski.

Bravo à tous ces petits futurs champions !