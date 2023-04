Luc-la-Primaube. Emploi : une agence a ouvert ses portes au 17, avenue de Toulouse

C’est l’histoire de Karine, 41 ans, native de Haute Savoie. A la fin de ses études, son objectif est de s’installer vers Montpellier où elle découvre les coulisses de l’agence Menway en occupant le poste d’assistante d’agence. Elle poursuivra son évolution en qualité de recruteuse puis développeuse de l’activité tout en gérant l’agence. Dix-neuf ans après, un nouveau projet de vie simple, authentique et de qualité l’emporte avec son mari et ses deux enfants en Aveyron ! L’aventure Menway continue en installant son agence au 17, avenue de Toulouse à La Primaube (Recrutement fixe et temporaire : CDD et CDI, intérim, alternance, sous-traitance, formation). A ses côtés, Céline, chargée de recrutement expérimentée, saura vous accueillir et fera le maximum pour vous accompagner et vous trouver l’emploi et le profil que vous recherchez !

Le groupe Menway siège à Metz et Paris, se compose de 430 collaborateurs répartis sur quatre grands domaines : conseil RH, évaluation, management de transition, recrutement, mobilité, travail temporaire et installés dans 70 implantations en France.

Du lundi au vendredi de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Renseignements au 05 47 30 54 05 ou au 06 76 76 43 56 ou sur rodez.mi@menway.com ou

groupemenway.com/