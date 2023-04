Marcillac-Vallon. Foot Vallon confirme son embellie

A la suite de sa défaite honorable à l’extérieur contre le solide leader Comtal la semaine dernière, Foot Vallon recevait ce dimanche les Lozériens de Florac à Kervallon, avec la volonté de conforter les bons résultats qui lui sourient depuis la trêve hivernale (3 victoires, 1 nul et 1 défaite). Après un début de première mi-temps équilibré, les locaux prennent progressivement l’ascendant et se créent une première grosse occasion par Simon Fouilhac dont la frappe passe au-dessus de la barre transversale. Ce n’est que partie remise car quelques minutes plus tard, Maxence Visse ouvre le score de la tête sur corner.

1 à 0 à la mi-temps, le panneau d’affichage restera en l’état jusqu’à la fin de la rencontre car rien ne sera plus marqué malgré quelques belles opportunités de part et d’autre. L’équipe 2 s’est inclinée 2 à 0 à Pont-de-Salars. Victoire 2 à 1 des U18 à Albi.