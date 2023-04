Football : Alrance tient son premier succès de la saison !

Pensionnaires de D5, la plus basse division du district, les joueurs de la commune d’environ 350 âmes ont connu leur première victoire (2-3) de la saison samedi 1er avril, sur la pelouse de Ségur.

Dix-sept licenciés seniors et quatre dirigeants. Alrance n’est pas le plus petit club du département grâce à son école de foot en entente avec les clubs voisins de Salles-Curan, Costecalde et Haut-Lévézou, mais ça y ressemble fortement. Ce village d’irréductibles passionnés situés entre Villefranche-de-Panat et Arvieu résiste tant bien que mal.

Avec neuf défaites lors des neuf premières rencontres, ils auraient eu de quoi perdre le moral. Seulement, il en faut plus que cela pour résigner les Alrançais. À force de courage et de volonté, ils ont enfin stoppé la série noire qui les touchait depuis le début de la saison. "C’était compliqué. Nous n’avons pas un grand effectif et en plus il était réduit. Souvent, nous n’étions que 11 ou 12. Pour redonner de la confiance et le sourire aux joueurs, nous nous devions d’enfin l’emporter car le moral commençait à baisser", résume le coach local Benoît Alibert, libéré d’un poids.

Neuf défaites consécutives avant la victoire

La dixième a été la bonne, samedi 1er avril. Alrance (9e) se déplaçait à Ségur pour y affronter la réserve de Haut-Lévézou (7e) avec l’espoir d’une première. Et à force de patience, elle est arrivée. Victorieux 2-3, les hommes du président Taurines sont passés par toutes les émotions. Après avoir mené au score à deux reprises et s’être vu rejoindre autant de fois, les visiteurs ont repris l’avantage à dix minutes du terme pour ne plus lâcher les trois points. Pas peu fier, le coach Alibert est revenu sur la soirée : "Cette victoire est méritée même si nous encaissons les deux buts sur penalty. C’était une bonne soirée pour nous. En plus, nous avons mangé au restaurant de Ségur avec nos adversaires après la rencontre".

De quoi donner de nouvelles ambitions aux footballeurs de la petite bourgade, désormais revenus à égalité de points (3) avec l’avant-dernier, Salles-Curan III ? "On va essayer d’enchaîner. Bon, là on reçoit le leader, Saint-Affrique III, ça risque d’être compliqué. Nous essayons de nous entraîner le vendredi, le principal reste l’ambiance pour nous. Celle-là, elle fait du bien au moral", insiste le coach.