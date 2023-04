Football : l'Aveyronnaise Sabrina Viguier rejoint le staff de l’équipe de France féminine

L'ancienne joueuse de Lioujas, passée également par le banc de Rodez, figure dans la liste du staff du nouvel entraîneur de l'équipe de France de foot, Hervé Renard.

Une Aveyronnaise dans l’équipe d’Hervé Renard ! À l'occasion de sa première conférence de presse, vendredi 31 mars, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine a présenté son staff, renouvelé et élargi. Et dans la liste des nouvelles têtes figure Sabrina Viguier, ancienne internationale passée par le vestiaire de Lioujas, Toulouse, Montpellier, Lyon, Göteborg (Suède) et Saint-Etienne.

La défenseure a notamment glané deux Ligue des champions, quatre championnats de France et trois Coupe de France avec l’OL. Et en 2018-2019, elle a mis la casquette d’entraîneure des Rafettes (D1), avant de rejoindre la fédé. Depuis près de quatre ans, Viguier y est responsable des sélections féminines. Et elle est désormais de retour au sein de l’équipe qui l’a vue collectionner 93 capes, cette fois avec le rôle de préparatrice physique adjointe.