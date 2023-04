Grève du 6 avril : finalement pas de manifestation au viaduc de Millau, deux nouveaux lieux de rassemblement annoncés

Échanges difficiles entre les syndicats et la préfecture pour organiser une manifestation sur le viaduc de Millau, la colère contre la réforme des retraites s'exprimera ailleurs ce jeudi en Aveyron.

L'intersyndicale aveyronnaise avait annoncé que la prochaine journée de manifestation contre la réforme des retraites, ce jeudi 6 avril 2023, se tiendrait proche du viaduc de Millau. Un moyen pour les syndicats "de donner plus encore de visibilité à la mobilisation".

Mais la préfecture a rapidement freiné cette idée. À l’issue d'une "réunion technique" le 31 mars, "il a été très clairement précisé qu'il était exclu, pour des raisons de sécurité et notamment de risques majeurs pour les personnes et les biens, que tant le viaduc de Millau que l'aire du viaduc accueillent une manifestation susceptible de regrouper plusieurs milliers de personnes". La préfecture avait conclu, par voie de communiqué, que "la sécurité de la manifestation sur une portion de l'A75 n'est pas démontrée et donc non garantie".

A lire aussi : Manifestation du 6 avril : le préfet répond aux syndicats, qui veulent défiler sur le viaduc de Millau

Les syndicats informent, par voie de communiqué eux aussi, avoir proposé un autre parcours, mais auraient été confrontés à "des obstacles et des difficultés qui tendent à étranglement", et accusent la préfecture comme le gouvernement de "museler le mouvement social".

Deux nouveaux lieux de manifestation

La décision a donc été prise d'abandonner le viaduc de Millau, et de fixer deux nouveaux lieux de manifestations. La première restera à Millau, devant la sous-préfecture à 14 h 30, et le cortège défilera jusqu'à la gare. Le deuxième rassemblement sera à Rodez à 14 heures au Moutiers pour défiler jusqu'à la préfecture.

Les syndicats se sont reportés sur ces deux nouveaux lieux, "ne voulant pas qu'au dernier moment les Aveyronnais se retrouvent privés d'un temps fort pour exprimer largement leur colère et leur rejet de la réforme des retraites".