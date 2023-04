Handball : à Rodez, le handfit allie plaisir et santé

Le Rodez-Onet-le-Château handball propose chaque semaine des séances d'handfit.

Le handfit est une pratique de maintien ou de remise en forme à l’aide d’une activité sportive autour du handball. Son développement vise à lutter contre toutes sortes de difficultés que l’on peut rencontrer à différents âges telles que la sédentarité, l’obésité ou encore certaines dégénérescences musculaires. La Fédération française de handball a développé ce concept en 2014.

Le club de Rodez Onet-le-Château s’inscrit dans cette démarche depuis 2020 et propose depuis un an, en partenariat avec l’association de soin et services à domicile (Assad), une semaine hebdomadaire. Elle a lieu chaque samedi, hors vacances scolaires, de 11 heures à midi à l’amphithéâtre.

Des joueuses de Nationale 3 aux commandes

Une vingtaine d’adhérents ont franchi le pas, en grande majorité des femmes. Tous apprécient de se retrouver en groupe pour un moment convivial mais avec le sérieux que demande la pratique. Les séances de handfit se réalisent en groupe sous la houlette d’Amélie Fixes, joueuse de l’équipe de Nationale 3 du Roc, parfois suppléée par sa coéquipière Noëlie Guibert.

Selon cette dernière, le handfit agit sur le bien-être et la santé du pratiquant car il s’adapte à chacun, avec le degré d’intensité jugé nécessaire par la coach en fonction de chaque profil.

En cinq étapes

Une séance se compose de cinq phases. "Il y a de l’auto-massage, du travail d’équilibre pour la prévention des chutes, du cardio, des jeux et un retour au calme", détaille Noëlie Guibert.

Le handfit se pratique avec peu de matériel, fournit la plupart du temps par le club : élastiques, ballon lesté, balle de tennis, tapis, rouleaux, ballons de handball… Les pratiquants doivent s’acquitter d’une licence spéciale au sein du club.

Inscriptions et renseignements : ameliefixesroc@gmail.com ; 07 66 32 73 22.