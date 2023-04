"Il y a une demande incroyable aujourd'hui" : une nouvelle vie s'offre aux burons de l'Aubrac

À l’image du buron de la Sistre repris après deux ans de fermeture, ce pan de l’histoire de l’Aubrac reprend vie avec d’autres vocations.

On ne va pas en faire tout un fromage mais on peut en faire tout un plat de vitalité des burons qui rouvrent leurs portes avec le retour du printemps et les prémices de la saison touristique.

Dernier en date, le buron de la Sistre, sans doute le plus grand en termes de capacité avec 110 places à l’intérieur et une terrasse pour une quarantaine de personnes. Fermé depuis deux ans, le couple Yannick et Gwenaëlle Gilet (propriétaire entre autres de La Compagnie à Rodez), a eu la bonne idée de racheter cet emblématique buron de la famille Ramon et d’en fournir les clefs à un quatuor habité par le sens du partage.

Ouverture samedi 8 avril

Ainsi, Charles Adolphe en couple avec Jeanne Gaubert, sœur de Benjamin Gaubert en couple avec Ana Coelho, ont pris la décision de relancer l’activité du buron de la Sistre, à quelques encablures du village d’Aubrac en direction de Saint-Chély-d’Aubrac. "Nous avons tous effectué des saisons, l’hiver à Val-Thorens, l’été à Lacanau ou encore Biarritz, et nous avions envie de revenir travailler chez nous en Aveyron", résume en chœur ce jeune et dynamique quatuor. Des attaches aveyronnaises pour Charles à Auriac-Lagast, Ségur pour la fratrie et d’Algarve au sud du Portugal pour Ana qui insistent sur ce fil de l’amitié avec les repreneurs. "On les remercie pour leur confiance." Plus que des paroles, cette confiance est actée au point que tous, propriétaires et gérants, se sont retrouvés pour mettre les mains dans le béton et offrir un léger bain de jouvence nécessaire à la réouverture du buron de la Sistre tout en y gardant l’esprit. L’immense tablée, qui fut par le passé une étable, a bien entendu été préservée.

Burons d'Aubrac: les derniers nés Fany Alric et Franck Séguret ont ouvert à la location "Burons d’Aubrac", deux burons flambant neuf cet hiver au hameau d’Aubrac. "On a affiché complet, nous le sommes déjà en mai. Nous avons opté pour des logements de luxe, les seuls classés quatre étoiles sur l’Aubrac", précise Fany Alric qui a exercé dans l’immobilier et a décoré ces deux burons. Le sens du goût d’un côté, de l’hospitalité de l’autre en dénommant les deux burons de leurs prénoms. Des burons d’une capacité de neuf personnes chacun, pour venir entre amis ou en famille profiter des derniers burons construits sur l’Aubrac. En effet, il n’y a plus de terrain constructible à moins de réviser le plan local d’urbanisme intercommunal.

Partager une expérience

Les aménagements ont concerné la cuisine, les toilettes, un investissement s’est porté sur l’achat d’un barbecue avec roues, ce qui en dit aussi long qu’un fil d’aligot de la part des quatre amis sur leur volonté de partager des bons moments avec les gens sur le plateau de l’Aubrac. "Le but n’est pas seulement de manger, on souhaite aussi partager une expérience avec eux", glisse Benjamin, dans sa soif d’altérité. Une vertu partagée par ce quatuor, amoureux des nourritures terrestres et célestes. Au menu : kir aux myrtilles, des farçous "sans viande, non pas pour raison politique mais pour garder la place dans l’estomac", une planche de charcuterie dont le fricandeau, aligot saucisses ou côte de bœuf sur commande, fromages locaux, dessert à l’accent lusitanien concocté par Anna, le tout arrosé de vin, café et d’autres surprises "pour le petit goût qui reste", confient-ils les yeux pétillants comme des bulles de champagne. Ce petit goût du "reviens-y" qui fait oublier le temps à la montagne. Conscient de leur chance, Charles, Jeanne, Benjamin, et Ana profitent de chaque seconde de leur nouveau travail. "On voit les biches sur la crête le soir", conclut avec poésie Ana comme une évidence au regard de son patronyme. De quoi inspirer des mets, des rencontres sur le temps retrouvé dans le buron de la Sistre où tout est fait maison et qui sera aussi la vôtre, début avril. Six jours sur sept pour commencer (fermé le lundi), puis en continu l’été en juillet août.

Contact au 06 70 09 48 07 ou au 05 65 44 26 46. Buron de la Sistre, Maye Nauve, Saint-Chély-d’Aubrac. Ouverture le 8 avril le midi tous les week-ends et jours fériés. Du 15 juin au 31 août le midi tous les jours et le jeudi soir. Septembre et octobre le midi le week-end. www.burondelasistre.fr