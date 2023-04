Onet-le-Château. "Le temps n’existe pas…", une pièce à découvrir le 12 avril à la Baleine

Les comédiens de la troupe "Théâtre pour demain & après" vous invitent à découvrir, le mercredi 12 avril à 20 h 30 au Théâtre de La Baleine, leur nouvelle création "Le temps n’existe pas", une pièce dont la mise en scène collective a été assurée par la troupe, avec le concours de la metteur en scène professionnelle Mélanie Vayssettes.

Le pitch : Antoine, un vieil homme veuf depuis 3 ans, habite seul et loue le studio contigu à Marie, une jeune étudiante. Leur rencontre va les déstabiliser car, Antoine connaît Marie au-delà de ce qu’on peut imaginer. Qui est réellement Marie ? Vous le saurez en venant voir ce spectacle, imaginé et écrit par Christian Ribeyre et dans lequel l’auteur a voulu visiter les mondes parallèles et l’espace-temps, celui où tout est possible entre générosité et émotion…

Réservation sur place

au 05 65 77 68 06

ou reservation@la-baleine.eu