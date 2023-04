Le Nayrac. Les Caminaïres d’Olt al Dourdou découvrent le haut de la commune

Pour leur sortie mensuelle, les Caminaïres d’Olt al Dourdou avaient rendez vous devant la mairie du Nayrac. Ils prenaient alors la direction de la route de Laguiole et allaient vers la Montagne de Prat, les Fonteilles, Rayrolles et arrivaient à l’entrée de Bouldoires avant de grimper vers Varès. De là, ils pouvaient apercevoir les monts du Cantal et Rodez de l’autre côté… Ensuite, ils empruntaient des pistes forestières qui les ramenaient à Bouldoires, au milieu du hameau. Là une surprise attendait les randonneurs , qui après neuf kilomètres de marche, présentaient quelques signes de fatigue… Gilbert Gineston, avait garé son bus bleu de 1961 et embarquait les voyageurs pour le retour au Nayrac.

A l’arrivée, des pâtisseries préparées par les nayracois et des boissons offertes par la municipalité étaient partagées.

La prochaine rencontre des Caminaïres aura lieu le dimanche 16 avril pour une randonnée inter-clubs organisée par les marcheurs du Carladez à Mur de Barrez.