Espalion. Les commerçants ont donné la réplique !

Vendredi dernier, l’association "Vivons Espalion" a récompensé les gagnants du jeu "Vos commerçants vous donnent la réplique".

Toujours très dynamique et pleine d’initiatives, l’association des commerçants et artisans organise régulièrement des animations pour promouvoir un commerce de proximité fort et solidaire. Du 6 au 18 mars, un jeu-concours autour du cinéma intitulé "Vos commerçants vous donnent la réplique" était proposé à la clientèle dans 36 magasins de la ville. Un jeu mis en place dans le cadre de la traditionnelle opération "Le printemps du cinéma", en partenariat avec la société Véo Cinéma gérante du Rex d’Espalion.

36 commerces, 36 répliques

Ce jeu totalement inédit à Espalion consistait à retrouver des titres de films à partir de répliques célèbres prononcées par les acteurs. 36 phrases cultes issues de films à grand succès que s’étaient répartis les commerçants de centre-bourg mais également ceux installés en périphérie.

Les participants pouvaient concourir dans 4 catégories de films : comédie, aventure/policier/science-fiction, comédie dramatique et jeunesse. Les commerçants ont tous joué le jeu en décorant leurs vitrines aux couleurs du film choisi, en y exposant des indices ou encore en choisissant des répliques adaptées à leur enseigne comme "T’as de beaux yeux, tu sais…" (Quai des brumes) chez un opticien, "Attention ça va couper !" (La cité de la peur) chez un coutelier, "Remuez-vous, taille 40 !" (Le diable s’habille en Pranda) dans une mercerie ou encore "On laisse pas bébé dans un coin" (Dirty Dancing) dans un magasin de vêtements pour enfants.

D’autres avaient subtilement choisi un titre de film en lien avec leur activité comme "Belle et Sébastien" à retrouver dans un commerce de toilettage canin ou "La reine des neiges" dans une bijouterie.

Douze gagnants récompensés

La remise des prix a eu lieu dans la salle du cinéma Rex où les 12 gagnants préalablement tirés au sort parmi la cinquantaine de participants étaient accueillis par des commerçants regroupés autour de leur président Florent Rayrolles et par Rémy Lafaurie, assistant délégué de Véo Cinéma en charge du Rex mais qui est aussi producteur de courts et moyens métrages.

Florent Rayrolles remerciait tous les participants et rappelait la volonté de l’association de dynamiser et rendre attractive l’activité commerciale dans la cité. Quant à Rémy Lafaurie, il se réjouissait du succès rencontré par ce jeu en soulignant l’intérêt culturel que le Rex apporte à la ville grâce à sa riche programmation et à ses tarifs bas accessibles à tous.

Tout en regardant la projection d’images de films ayant servi de support au jeu des répliques, les gagnants ont reçu des places de cinéma et des bons d’achat pour des friandises.

La mise à disposition d’affiches connaissait un vrai succès et le verre de l’amitié clôturait ce moment convivial.