Rodelle. Les enjeux paysagers au menu du PETR

Le PETR (pôle d’équilibre territorial et rural) du Haut-Rouergue, syndicat mixte fermé, dont le domaine d’actions s’étend sur les deux communautés de communes Comtal Lot et Truyère et des Causses à l’Aubrac a porté un plan de paysage.

Ce dernier consiste à établir un diagnostic des enjeux paysagers auxquels les territoires situés dans le périmètre du PETR font face, y apporter des éléments de réponses ainsi que des propositions d’actions. Son contenu permet notamment d’enrichir les plans locaux d’urbanisme intercommunaux et d’amener des préconisations afin de tenir compte de la qualité des paysages dans les politiques d’aménagement.

Le plan paysage dans lequel le PETR est engagé depuis deux ans, a représenté une opportunité pour introduire auprès des habitants et des élus, les enjeux de la transition énergétique ainsi que ceux propres au monde agricole et à l’implantation du bâti (ces trois thématiques sont étroitement imbriquées). En effet, si les paysages sont le reflet de l’organisation des territoires, ils témoignent également de la nature des énergies employées et de leurs usages.

Une transition énergétique implique donc une transition paysagère dont la maîtrise en concertation avec les habitants semble souhaitable.

C’est la raison pour laquelle s’est tenue le 24 mars dernier, à la mairie de Rodelle, une concertation avec les habitants comprenant plusieurs ateliers dans lesquels les participants parlent de leurs perceptions des paysages : ceux qu’ils apprécient, tels les milieux caussenards ponctués de cazelles, de murets, de vieux chênes et de cades, les rougiers de Saint-Julien, la vallée du Dourdou ou encore la faille marneuse de Bezonnes ; ou au contraire, évoquent les éléments qui en altèrent la qualité.

Les enjeux identifiés ont ensuite été localisés sur une cartographie afin de les identifier plus précisément.

Les discussions se sont prolongées sur l’évolution des paysages à l’aune de la transition énergétique au terme de laquelle les énergies fossiles seront de moins en moins employées et les unités de productions rapprochées des lieux de consommation.

Ces sujets complexes ont donc fait l’objet de passionnantes discussions sur l’articulation entre transition énergétique et les paysages de la commune de Rodelle.