Mur-de-Barrez. Les nouvelles bornes sont en place

Afin d’accompagner le développement de l’usage des véhicules électriques, la commune a décidé de profiter des conditions avantageuses offertes par le Syndicat Intercommunal d’Electrification de l’Aveyron (Sieda) pour augmenter le nombre de bornes de recharge dans le village.

Une borne de charge rapide (de 43 à 50 kVA) a été installée sur le parking du Foirail à côté de celle existante.

Une borne supplémentaire double, de charge normale (de 3 à 22 kVA), identique à celle du parking du foirail, a été installée au niveau du collège.

Ces bornes viennent s’ajouter sur celles du réseau Révéo qui s’étend sur la région Occitanie.

Pour utiliser le service de recharge Révéo, il suffit de s’enregistrer sur le site internet www.reveocharge.com et commander son badge, ou bien utiliser l’application Révéo sur son Smartphone. On trouvera également sur ce site, la localisation des bornes et la tarification en cours.