Montrozier. L’exposition "Guetteur d’ombres" aux cimaises de la Gageothèque

Une exposition de photos animalières se tiendra à la Gageothéque du samedi 1er avril au 6 mai 2023. L’accès est gratuit et se fait aux heures d’ouverture habituelles. Le photographe Dylan Olivier sera présent pour son vernissage samedi 1er avril à 11 heures. Il nous présentera ses œuvres autour de la thématique "Guetteur d’ombres". Un pot de l’amitié sera offert à cette occasion.

Dylan Olivier, jeune prodige, s’est pris de passion pour la photo animalière qui l’a conduit sur les causses et la nature aveyronnaise. Il a pu ainsi guetter pendant des heures et devenir un observateur privilégié de l’animal. En se fondant dans son environnement et à force de patience, en plusieurs clics, il lui rend sa superbe. Une grande créativité et un sens de la maîtrise se dégagent de ses clichés que l’on regarde avec des yeux d’enfants.