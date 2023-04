Espalion. Nathalie Hilaire en demi-finale du tête à tête

Les seniors du district de pétanque ont été assez discrets à la finale départementale à Flavin. Julien Teulier-Guillaume Petitfrère (Sainte-Geneviève) et Patrick Gal-Yannick Hilaire (Espalion) se sont inclinés en huitième de finale, Thibaut Bories-Florian Valette (Espalion) en quart de finale. En tête à tête féminin, Nicole Veurières, Cécile Pons, Monique Issaly (Espalion), et Elodie Fontana (Sainte-Geneviève) ont perdu après poule. Christelle Barbance (Sainte-Geneviève) a gagné 2 parties et s’est inclinée en huitième de finale. La meilleure performance est à l’actif de Nathalie Hilaire (Espalion), entrée dans le dernier carré. Après avoir battu Pierrette Amalric (Saint-Affrique), Émilie Négrier (Réquista), Aurélie Carceles (Olemps), elle a été battue en demi-finale par la future championne Véronique Bories de La Primaube.