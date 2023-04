Paris : un appel pour marier art contemporain et logement social

En partenariat avec les bailleurs sociaux implantés sur le territoire, la mairie du XIe arrondissement invite des plasticiens à réaliser une intervention dans des ensembles sociaux, tout en y impliquant leurs habitants.

La municipalité du XIe arrondissement de Paris invite les artistes plasticiens (seuls ou en collectif) à candidater pour participer à la 6e édition du dispositif « Art contemporain et logement social ». L’appel à candidatures pour l’édition 2023 est lancé !

"Sortir la création artistique de ses lieux institués et favoriser le lien social : tel est l’objectif ambitieux de l’opération bisannuelle Art contemporain et Logement social portée par la Mairie. En partenariat avec les bailleurs sociaux implantés sur le territoire, la Mairie invite des plasticiens à réaliser une intervention artistique dans des ensembles sociaux en impliquant leurs habitants", expliquent les élus.

Les artistes seront sélectionnés par un jury dont la composition sera annoncée au début du mois de juin. Ils seront accueillis par un référent, désigné par le bailleur social, sur chacun des sites choisis. Au cours de la résidence, qui durera plus de deux mois, ils devront être présents de façon régulière sur leurs sites respectifs.

"Ce dispositif souhaite favoriser la rencontre entre le public et les artistes, la découverte et les échanges autour de leur processus de création, ainsi que la réflexion sur la relation entre l’humain et l’urbain. Les candidats retenus interviendront durant plus de deux mois dans l’un des immeubles sélectionnés par les bailleurs de l’arrondissement, et élaboreront une œuvre artistique en impliquant ses habitants. Ils bénéficieront d’une bourse de résidence et d’une enveloppe budgétaire couvrant une partie de leurs frais", détaille l'équipe municipale.

Les candidatures sont à adresser :

- Par courrier à Natacha Guilbeau et Mehdi Bouzemarene, mairie du 11e arrondissement, 12 place Léon Blum, 75011 PARIS ;

- Ainsi que par mail à natacha.guilbeau@paris.fr et mehdi.bouzemarene@paris.fr