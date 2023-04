Paris XII : des mesures "d'apaisement" pour garantir la tranquillité alors que revient la Foire du trône

Une présence policière accrue est prévue cette année, avec pour objectif de garantir la tranquillité du quartier et de lutter contre les stationnements gênants.

La Foire du Trône est de retour cette année, avec encore plus d'attractions. La mairie du XIIe arrondissement tient cependant à rappeler que la tranquillité du voisinage est une priorité absolue. Ainsi, elle a pris des mesures d'apaisement pour garantir une expérience agréable et en toute sécurité pour toutes et tous.

Tout d'abord, les services de la police municipale et ceux de la préfecture de police seront mobilisés quotidiennement sur le site et dans ses alentours pour assurer la tranquillité du voisinage. Les stationnements gênants seront verbalisés et les forces de sécurité procéderont à des enlèvements de véhicules pour assurer une fluidité optimale de la circulation.

De plus, une zone « Paris Respire » sera mise en place aux abords de la Foire pour apaiser la circulation alentour. Cette mesure permettra également de réduire les nuisances sonores pour les riverains.

La Mairie a également travaillé en étroite collaboration avec les forains pour garantir un stationnement limité aux abords de la Foire. Cette année, la Mairie a fait preuve d’une exigence accrue pour désengorger la zone et organiser le stationnement autrement. Les forains ont mis en place un partenariat avec le parking du centre commercial Bercy 2, situé à deux stations de tramway de la Foire et à 15 minutes de marche.

Ils inciteront également les visiteurs à privilégier les transports en commun via leurs dispositifs de communication et à utiliser cette solution de stationnement mise en place avec le parking de Bercy 2, dans le cas d'une arrivée en voiture.

"En somme, la mairie du XIIe arrondissement met tout en œuvre pour garantir une expérience agréable et sécurisée pour tous les visiteurs de la Foire du Trône tout en préservant la tranquillité du voisinage. Nous encourageons donc tous les participants à respecter les mesures mises en place pour assurer la réussite de cette édition 2023", concluent les élus de l'arrondissement.