Golinhac. Quilles : belle entame !

Un bon début de saison samedi 25 mars, deux équipes (une quadrette masculine et une féminine) ont défendu les couleurs du club jaune et rouge au quillodrome de Campuac pour disputer l’Interclubs organisé par le comité sportif départemental des quilles de 8. L’équipe composée de David, Frédéric, Nicolas et Justin ont atteint la plus haute marche du podium en battant successivement tout au long de la journée les adversaires. Les joueurs et dirigeants du club tiennent à féliciter ces quatre joueurs, tout comme la doublette mixte Stéphanie et Frédéric qui ont décroché une honorable 3e place en catégorie Honneur lors du challenge des mixtes en début d’année. Une belle entame de la saison qui s’annonce prometteuse. La coupe du club se disputera dimanche 9 avril à Régault à partir de 14 heures pour l’école de quilles. Cette journée se clôturera par un repas à l’auberge "chez bubu". Le top départ de la saison 2023 du championnat aveyronnais sera donné le 16 avril. Bonne saison à tous