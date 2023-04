Rodez : la Prima occitane va rythmer le mois d’avril, voici le programme

Littérature, nature et musique sont au rendez-vous de cette Prima occitane qui, cette année, se déroule à Rodez.

Cette année, la Prima occitane, traduisez "L’occitan d’abord", pose ses valises à Rodez. Avec toute une série d’animations où la culture occitane va pouvoir rayonner. Ce qui est le but avoué de ce rendez-vous imaginé en 2008 et qui se promène en différents coins de l’Aveyron. Coïncidence, c’est à l’heure où l’Estivada ne sera pas vraiment au rendez-vous cette année, que la Prima occitane s’arrête à Rodez.

Ce qui n’empêchera pas l’événement de connaître un certain écho dans les murs de l’hôtel de ville. Car c’est là, à 17 heures, que la Prima occitane sera officiellement déclarée ouverte ! Peu avant toutefois, à 14 h 30, au salon de thé le Living Room, rue de Bal, un petit moment de conversation sera organisé autour du café ou du thé, pour "tchaper" cuisine, recettes, gourmandises… Ce même jour, à 18 h 30, à la médiathèque de Rodez, sera proposé "Descobèrta d’una òbra", avec la présentation du livre de Serge Carles : "Istoria d’un sauvatjot, je suis cet enfant". Il s’agit du récit autobiographique de l’enfance de l’auteur dans un hameau de la commune de Vailhourles, dans les années 50-60.

"Les oiseaux parlent en occitan"

Après cette ouverture "littéraire", le rendez-vous suivant sera plus nature. Mercredi 12 avril, à 15 heures à la Maison des associations, Christian Andrieu parlera, au terme d’une conférence bilingue, " des oiseaux de chez nous". "J’essaierai simplement de vous initier à l’observation de tel ou tel oiseau, à partir de sa forme, de ses couleurs, de l’écoute de son chant ou de son cri, et de son mimologisme quand il existe Je vous dirai aussi ce qu’est un mimologisme. Sûr que les oiseaux de chez nous "parlent" en occitan, c’est une évidence. Je m’aiderai d’un diaporama, d’enregistrements sonores, et je dirai les mimologismes", détaille le conférencier. La musique sera également au rendez-vous, bien sûr ! Vendredi 14 avril, à 20 h 30, Roseline Courtial donnera un concert à la Chapelle-Royale, place Foch. Concert qui sera avant tout un hommage à Joan Bodon, le poète, l’écrivain, le romancier occitan du Rouergue.

Il sera également question de musique, mardi 18 avril à 20 heures, aux Archives départementales, avec un "Voyage au cœur du chant traditionnel en Rouergue", présenté par Anne Enjalbert. En c’est en musique que s’achèvera cette Prima occitane. Vendredi 21 avril à 18 h 30, à la Chapelle-Royale, Lutxi Achiary, Pascal Caumont et Anne Enjalbert proposeront en polyphonie, en monodie simple ou accompagnée, "Albada". C’est l’aube, la lueur du matin qui toujours se renouvelle. Un beau moment de grâce en perspective qui ravira à n’en pas douter, bien au-delà du cercle occitaniste !