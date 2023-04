Salles-la-Source. Souyri : le club de gym volontaire dynamise sa structure par des spectacles

Le club de gymnastique volontaire de Souyri compte une soixantaine de licenciés et une structure très dynamique. Son objectif principal et de maintenir la forme des participants avec des cours les lundis soir, le mercredi matin et le jeudi soir avec Candice et Clément, sous différentes pratiques.

A la mi-mars, c’est une soirée théâtre pour tous publics qui a été proposée.

De quoi solliciter les zygomatiques, cette fois-ci puisque les différents sketchs étaient tous plus humoristiques les uns que les autres. Eva Dupieu, une des organisatrices se réjouit de la belle participation : "en plus de donner une dimension culturelle à notre association, les spectateurs ont passé une bonne soirée, l’objectif est atteint, et en plus cela va nous permettre d’acheter du matériel pour les cours de notre club de gym". Pour adhérer, il va falloir attendre la rentrée. Les deux premiers cours sont ouverts à tous, puis il faudra s’inscrire, si cela convient, pour le reste de l’année.

Les informations seront données en temps opportun.