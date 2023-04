Druelle Balsac. Superbes résultats pour le club de Twirling

Samedi 25 et dimanche 26 mars, s’est déroulé le championnat pré-sélectif régional N3 de Twirling bâton à Cransac.

Durant ces deux jours, le Twirling bâton de Druelle a remporté quatre médailles d’or, deux d’argent et de nombreuses places d’honneur. Tous les athlètes présentés sont qualifiés pour les quarts de finale du championnat de France N3 à Carcassonne, les 22 et 23 avril prochain. Benjamine : 1re Ylana ; 4e Louna ; 6e Léna ; 8e Thelma et 11e Paytone. Duo benjamine : 1re Louna B et Ylana. Minime : 3e Louna H. Equipe mimines : 2e Ylana, Paytone, Djouliann, Léna, Louna H, Louna B, Thelma. Cadettes : 1re Oanna, 2e Célia, 4e Isaure. Junior : 8e Ilona. Equipe senior N3 : 1re Célia, Marieme, Oanna, Isaure, Ilona, Lénaig. "Nous sommes très fiers de l’ensemble des athlètes qui ont donné le meilleur d’elles (et d’eux)-mêmes. Nous amènerons tout le monde pour le quart de finale France N3, c’est une vraie réussite", a réagi Cloé Solignac athlète et entraîneur du club à l’issue du week-end.

Des remerciements particuliers sont adressés au club d’Aubin et à tous ses bénévoles pour l’organisation parfaite et pour la réussite de cette compétition.