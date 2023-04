Campuac. Une leçon de taille et greffe grandeur nature

Samedi 25 mars, les passionnés d’arbres fruitiers se réunissaient au verger de Campuac pour apprendre, ou se perfectionner à la taille, la greffe des arbres, échanger sur les différentes variétés de fruits et de greffons. Plus d’une vingtaine de participants avaient fait le déplacement jusqu’au verger sous la salle des fêtes où le soleil jouait à cache cache avec les nuages. L’association Variétés locales 12 section Campuac-Golinhac-Espeyrac a été créée en 2008 en partenariat avec les communes nommées qui ont signé avec l’association une convention de mise à disposition des terrains où se situent les vergers. Cette mise à disposition permet la plantation d’un certain nombre d’arbres dans un but de conservation d’un patrimoine fruitier local. L’association se charge de l’entretien des arbres.

Le président de l’association et animateur de la journée, propose en accord avec le bureau quelques manifestations dans l’année, notamment la plus importante le pressage des fruits à l’automne, qui hélas n’a pas eu lieu en 2022 faute de fruits. Merci aux communes pour leur soutien ainsi qu’à tous les adhérents sans qui l’association n’existerait pas. L’après midi se terminait par une petite collation au jus de pommes…A très bientôt pour d’autres animations.