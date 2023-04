Espalion. Encore des belles rencontres au gymnase intercommunal

Alors que l’équipe fanion continue son chemin de croix, les seniors II et les équipes de jeunes assurent.

Samedi, les seniors 2 du HBCE recevaient Carmaux. Les Espalionnais rentraient bien dans le match et le premier quart d’heure était un chassé-croisé au tableau d’affichage entre les deux équipes. Toutefois les locaux prenaient progressivement l’ascendant au score pour atteindre la mi-temps 17 à 14 en leur faveur. La seconde période, sérieuse et maîtrisée, voyait le HBCE continuer à creuser l’écart pour finalement l’emporter largement 33 à 26.

Les moins de 18 garçons dominent leur sujet

Au moment de dresser un premier constat sur ce match, on notera du mieux dans la finition avec un taux de réussite aux tirs de 60 % et même plusieurs joueurs à 80 et 90 % (Maxime, Aurélien, Robin…). Il convient également de mettre en avant la belle prestation de Xavier, le second gardien, avec 11 arrêts et quelques bonnes relances en seconde mi-temps.

Cette victoire permet de conserver la seconde place et d’être toujours en course pour la montée en excellence. Troisième match dans cette deuxième phase avec la réception de Prades-le-Lez pour les 18 garçons. Dès l’entame du match, les Espalionnais sont très bien en place défensivement contrairement à leurs adversaires du jour et creusent l’écart rapidement, 9 à 3 à la 12e minute. Les attaquants héraultais ont du mal à trouver des solutions et la mi-temps est sifflée sur le score de 17 à 10. Malgré un sursaut d’orgueil des adversaires et des sanctions à l’encontre des locaux en fin de partie, la victoire sur le score de 35 à 25 ne souffre d’aucune contestation. De bon augure pour le prochain déplacement chez le favori de poule : Nîmes !