Entre Druelle et Rodez : comment vont se dérouler les six mois de travaux du carrefour Saint-Joseph ?

Jusqu’en septembre 2023 des travaux se dérouleront sur cet axe très fréquenté qui relie Druelle à Rodez, pour permettre la réalisation d’un giratoire.

C’est une des principales entrées de la ville. La RD994 qui passe par Druelle. Depuis ce début de semaine, et cela durera six mois, cette route fait l’objet de travaux qui vont inévitablement générer des perturbations pour les automobilistes. Parfois importantes.

Il s’agit en effet de la réalisation d’un giratoire à hauteur du carrefour Saint-Joseph sur la Route Départementale 994 entre Rodez et Druelle.

Ce carrefour, desservant la zone de bel Air d’un côté et le quartier Saint-Joseph de l’autre (axe emprunté notamment pour rallier l’hôpital Sainte-Marie) est un point noir de cet axe compte tenu de sa fréquentation importante. Avec la réalisation de ce rond-point c’est une zone accidentogène de l’agglomération qui est appelée à être effacée.

Ce projet intègre également la création d’une piste cyclable afin de favoriser les mobilités douces entre Rodez et Druelle. Ces travaux d’un montant de 900 000 € sont réalisés par le Département de l’Aveyron et financés à 50 % par Rodez agglomération.

Naturellement, des perturbations gêneront la fluidité du trafic en raison des travaux, et ce, dès la semaine prochaine.

Notamment en ce qui concerne les accès au quartier Saint-Joseph et à la zone de Bel Air, via la rue des routiers. Ainsi, du 10 avril au 12 mai, l’accès à la rue des routiers et la zone de Bel-Air depuis et vers la RD994 sera fermé. Du 8 mai au 16 juin, l’accès au lotissement Saint-Joseph depuis et vers la RD994 sera également fermé.

Ces travaux auront également un impact sur le réseau agglobus, qui relie Duelle à Rodez via notamment le quartier de Bel-Air.

À savoir la ligne E du réseau Agglobus – Rodez qui dessert Druelle – Le Bouldou – Bel Air (via la rue des routiers) – Saint-Felix – Bourran, qui ne pourra donc pas circuler dans le secteur ouest de la zone de Bel Air. Seuls les secteurs de Saint-Felix, le Bouldou et Druelle seront desservis.