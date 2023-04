Gelées tardives en Aveyron : les températures sont descendues jusqu'à -7°C ce mercredi matin

Deuxième matinée de gel matinal, le mercure est tombé encore plus bas que la veille dans les vallées aveyronnaises.

L'épisode de gel tardif a fait descendre les températures jusqu'à -6°C dans la nuit de lundi à mardi en Aveyron, et il a fait encore plus froid ce mercredi 5 avril 2023. Selon la chaîne Météo Sud-Aveyron, il a fait jusqu'à -7°C localement dans la vallée du Viaur, entre Vézins-de-Lévézou et Ségur.

A lire aussi : Jusqu'à -6°C ce mardi matin : voici où il a fait le plus froid en Aveyron lors de cet épisode de gel tardif

Voici les relevés dans le reste de l'Aveyron :

-6,5°C à Le Vibal

-5°C à Tournemire

-4,5°C à Pont de Salars et à la station de ski de Laguiole

-4,5°C à St-Georges de Luzençon et à Rignac

-4,2°C à l'aéroport de Rodez

-4°C à Montlaur

-3,8°C à St-Côme d'Olt

-3,5°C à Murat/Vèbre et à St-Christophe Vallon

-3°C à La Cavalerie, à Espalion et à Villefranche de Rouergue

-2,5°C à St-Affrique et à Coupiac

-2,3°C à Laguiole et à Ste-Geneviève/Argence

-2°C à Gos

-1,5°C à Millau

-1°C à Arvieu, à Moulin-Mage et à St-Méen

-0,5°C à Réquista

Les températures vont fortement être revues à la hausse d'ici cet après-midi. Les maximales en Aveyron atteindront les 16/17°C dans les vallées.

Un week-end de Pâques frais à prévoir

"Les gelées seront moins fortes et moins nombreuses demain avec la présence d'un peu plus de nuages", affirme Météo Sud-Aveyron.

Météo France prévoit le retour de la pluie dans le pays pour jeudi et vendredi, avant des éclaircies dès le week-end. Les températures resteront cependant "globalement un peu au-dessous des normales, notamment les minimales".