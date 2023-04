Grève du 6 avril : le trafic SNCF sera "très perturbé" en Occitanie, voici les prévisions

La 11e journée de grève contre la réforme des retraites battra son plein jeudi 6 avril 2023 en France. Le trafic SNCF sera "très perturbé", en Occitanie.

La mobilisation contre la réforme des retraites va vivre son 11e acte, jeudi 6 avril 2023. L'intersyndicale reste unie, et comme c'est le cas lors de chaque journée de manifestation, le trafic SNCF va être impacté.

"La circulation des trains sera très perturbée", annonce la Société nationale des chemins de fer en région Occitanie. À quoi s'attendre ce jeudi ? Voici les prévisions, disponibles sur ce lien.

\u2139\ufe0f Jeudi 6/04, un mouvement social national et interprofessionnel perturbera le trafic de vos #liOTrain en #Occitanie.

Rodez - Toulouse

Entre Rodez et Toulouse, les trains ne circuleront que de la Ville rose à Gaillac. Des bus effectueront le trajet complet entre le Piton et Toulouse : à 6h10, 7h20, 9h55, 13h25, 16h20 et 18h45 ; et dans le sens inverse à 6h40, 12h30, 14h30, 17h30 et 19h35.

Rodez - Brive

Entre Rodez et Brive, aucun train sur les rails. Il faudra se rabattre sur les bus, qui circuleront au départ du Piton à 10h10, 15h15 et 17h40 ; et dans le sens inverse à 7h, 14h30, 17h30 et 22h10.

Clermont Ferrand - Nîmes

Entre Clermont Ferrand et Nîmes, aucun train ni bus ne fera la liaison complète. Mais l'un et l'autre feront malgré tout des portions de trajet.

Toulouse - Auch

Entre Toulouse et Auch, les trains ne circuleront qu'entre Saint-Cyprien et Colomiers. Les bus entre la Ville rose et la préfecture gersoise partiront de Haute-Garonne à 5h54, 10h24, 14h24, 19h24 et 20h24 ; et ils quitteront le Gers à 9h, 12h05, 18h40 et 20h06.

Toulouse - Brive

Entre Toulouse et Brive, des trains feront le trajet complet : à 6h01, 12h59 et 17h11 au départ de la Ville rose ; à 6h07 et 17h24 dans le sens inverse. Les bus ne circuleront qu'entre Montauban et Cahors.

Toulouse - Narbonne

Entre Toulouse et Narbonne, des trains effectueront la liaison complète : à 9h17 et 16h50 dans ce sens ; à 6h23 et 19h08 au départ de l'Aude. Des bus feront aussi le trajet : à 5h30, 12h04, 13h17 et 19h18 depuis la Haute-Garonne ; à 8h07, 9h06 et 11h30 au départ de Narbonne.

Toulouse - Pau

Entre Toulouse et Pau, les trains circuleront seulement entre la Ville rose et Boussens et Montréjeau. Pour faire le trajet complet, il faudra opter pour les bus. Un seul partira de Toulouse : à 19h32. Depuis le Béarn, départs à 10h, 12h50 et 17h30.

