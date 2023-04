Gymnastique : le club de Rodez a obtenu deux qualifications aux championnats de France d’aérobic

170 gymnastes ont pris part aux demi-finales, dimanche 2 avril, dans la salle Ginette-Mazel, à Rodez.

Le gymnase Ginette-Mazel a accueilli, dimanche 2 avril, la demi-finale du championnat de France d’aérobic. Cette compétition interrégionale a réuni plus de 170 participants, issus d’Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, dans des épreuves en solo, trio ou groupe. Et avec pour enjeu une qualification pour la finale des championnats de France dans toutes les catégories de national B et A, qui se dérouleront à Chambéry, le 20 mai.

Pour rappel, la gymnastique aérobic de compétition se définit comme un exercice qui contient des mouvements continus, avec des éléments de force et de souplesse. L’enchaînement doit être exécuté à un haut niveau de difficultés intégrant des combinaisons.

Le club ruthénois espère des qualifications aux quotas

Une vingtaine de licenciés du Gym club ruthénois ont participé à la compétition. Avec réussite pour certains, car l’association locale a enregistré deux qualifications pour le rendez-vous national. Il s’agit du groupe Hilo (huit filles de 14 à 22 ans) de National A ainsi que d’Arthur Jaunatre en solo, en National A.

Le club ruthénois a aussi espoir de décrocher d’autres sésames, mais il faudra pour cela attendre les quotas de la fédération.