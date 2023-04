Comps-la-Grand-Ville. Le trail des Garroustes, un incontournable

Dimanche dernier était quelque peu pluvieux et frisquet n’as pas découragé les 53 coureurs inscrits aux 22 km ni les 42 du 11 km. L’association des Randonnaïres de La Villa est à présent bien rodée pour ce genre d’évènement. Elle assure donc une logistique et une organisation bien gérées, respectant ainsi les règles de sécurité et un accueil cordial. Les chemins ont été efficacement dégagés, installé la veille, le balisage était bien visible. Aussitôt la couse terminée les Rubalises rouges et blanches ont été enlevées par les 5 ou 6 motards qui sécurisaient le parcours. Les bénévoles sont aussi présents aux divers points de ravitaillement et à la croisée des routes. Les Randonnaïres ont à cœur de choisir des parcours à travers divers paysages, les immenses sapins filiformes du bois de Beauregard, les endroits discrets des rives du Viaur, en passant par la jasse, puis par la majestueuse abbaye de Bonnecombe aux abords si bien entretenus et son chemin de croix pentu et escarpé. C’est ainsi que les participants ont apprécié la beauté du parcours et félicité les organisateurs pour le balisage.

Si la diversité de ces paysages vallonnés n’est pas étrangère à la motivation des coureurs, ces derniers n’en restent pas moins des sportifs volontaires et accrocheurs qui souhaitent faire le meilleur temps possible. Ainsi au classement du 12 km, Loan Arguel a terminé 1er, suivi de Thomas De Lafargue-Bares et de Quentin Flotte Au classement féminin du 12 km, 1re Noémie Bourrier, suivie d’Élise Frayssinet et de Camille Chabanon-Pouget. Au classement masculin du 22 km, 1er Nicolas Boyer, suivi de Sylvain Savignac et de Cyrille Pinel Au classement féminin du 22 km, 1re Marie Sénégas, suivie de Maya Valade-Tapon et Julie Gral

Les 3 premiers de chaque course ont été récompensés avec des paniers gourmands de la Table de Solange, accompagnés de pain du Mescladis, boulanger de Comps, des coffrets de vin offerts par Fafa du snack-bar du village et des bouquets d’orchidées.

À l’arrivée, les participants ont également pu prendre une soupe chaude, diverses charcuteries et autres victuailles.

Bravo aux sportifs et merci aux organisateurs qui participent à la vie de nos villages !