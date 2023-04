Salles-Curan. L’école Eugène-Viala a invité ses camarades à chercher le trésor

Découvrir le village et son histoire, apprécier les œuvres d’Eugène Viala, peintre et poète du village, voilà ce que les élèves des écoles publiques de Salles-Curan, d’Arvieu et de Trémouilles ont pu expérimenter récemment.

Répartis en plusieurs groupes qui ont tourné tout au long de la journée, les enfants des trois écoles, encadrés par leurs institutrices et des accompagnateurs se sont transformés en enquêteurs.

Pendant que les plus jeunes étaient à la salle des fêtes pour des jeux sportifs, les plus grands ont suivi Yves pour la visite découverte du vieux bourg et Baptiste au musée Viala. Équipés d’un livret avec énigmes, photos-mystères, devinettes, codes à déchiffrer… les élèves ont ouvert grand les yeux et les oreilles pour ne rien perdre des explications et des indices leur permettant de trouver la clé du coffre au trésor. Pendant que certains jouaient aux enquêteurs, d’autres, à l’école Eugène-Viala, travaillaient avec Brigitte : réalisation d’un blason aux armoiries de Salles-Curan pour les plus jeunes et pour les plus grands, d’un jeu de l’oie sur lequel on peut retrouver les particularités du village, le lac, les vitraux de l’église, le musée Eugène-Viala, le château et une fleur de lys.

Après un pique-nique à la salle des fêtes, les groupes ont permuté et échangé leurs activités pour l’après-midi.

Une journée vraiment bien remplie, aux découvertes variées et enrichissantes qui s’est terminée par le partage des pièces d’or du trésor et un bon goûter bien mérité pour ces "Sherlock Holmes" en herbe avant que chaque école ne reprenne le car et la route pour rentrer.