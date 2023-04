Taussac. Les belles réalisations de la Forêt magique

Réunis dans la salle des fêtes de Taussac autour de Denise Noël, la présidente de l’association, les participants et les invités ont pu prendre connaissance du bilan moral et financier de l’année écoulée.

Bilan très positif rythmé par de nombreuses et belles réalisations comme la plantation d’arbres par les écoles, la construction d’une cabane à livres, un vaste programme de nettoyage par les enfants, la journée du patrimoine ou encore la confection de décoration de Noël et d’un petit village apprécié des plus jeunes. Le bureau a été renouvelé dans son intégralité et a pu envisager les différents travaux à entreprendre et les idées ne manquent pas. L’accueil réservé aux visiteurs est toujours apprécié comme le démontrent les nombreux témoignages recueillis auprès des promeneurs.

La soirée s’est poursuivie avec la présentation d’un projet initié par Paulette Pagès de Brommes sur l’art roman impliquant Brommes et Manhaval.

Un autre projet proposé par Christian Baillat de Lugat concerne l’inauguration du four à pain de Lugat avec une journée ludique et un concert en l’église de Taussac.

La soirée s’est achevée par un vin d’honneur permettant ainsi de poursuivre les échanges.