Luc-la-Primaube. Les joueurs peuvent nourrir des regrets

L’équipe 2 disputera la demi-finale de la coupe de l’Aveyron, dimanche 9 avril, à 17 heures, au complexe de La Roque, face à FC Comtal 2.

Qu’ils sont frustrés les hommes de Franco Vignola ! Il faut avouer que le contenu du match leur donne des raisons de l’être. Après la victoire 2 à 1 face à Albi/Marssac et le match nul, 1 à 1, ramené de leur déplacement à la Juventus Papus, ils comptaient bien continuer sur cette bonne dynamique pour engranger quelques points face à Comtal. Après avoir encaissé deux buts en première période, ils sont parvenus à égaliser en inscrivant deux buts par Lebreil et Bories. La fin de rencontre a engendré beaucoup de frustration tant sur le terrain que sur le banc car les visiteurs ont inscrit le but de la victoire à la 75e. Au vu de la rencontre, il a cependant manqué trop d’ingrédients pour que les Luco-Primaubois l’emportent. La bonne opération est à mettre au crédit de l’équipe 2 qui s’est imposée 3 à 1 (buts de Vieilledent et Brugnot (2)) face à St-Georges/St-Rome à la veille de la demi-finale de la Coupe de l’Aveyron qui aura lieu ce dimanche 9 avril à 17 h au complexe sportif de La Roque face à FC Comtal 2.

Défaite de l’équipe 3, 6 à 1 à St-Geniez d’Olt.

Les U18 qui, après une longue série de victoires, occupaient le fauteuil de leader, privés de plusieurs titulaires appelés en équipe fanion, se sont inclinés 4 à 0 chez le dauphin Juillan Marquisat (Tarbes).

Les "jaune et vert" ont encaissé 2 buts par mi-temps et n’ont inquiété les locaux qu’à deux reprises par Gaby et Noa. Un dimanche sans. Une réaction est attendue dans quinze jours pour la réception d’Auch. En championnat territoire, les U17 ont fait match nul, 3 à 3, face à St-Juéry et les U15 l’ont emporté 2 à 0 contre les Terrasses du Tarn pendant que l’équipe 2 l’emportait 5 à 1 contre Onet-le-Château/Le Monastère 3.

Chez les U11, défaites de l’équipe 1, 2 à 0 contre Marvejols/Chirac et 6 à 0 contre le RAF. Victoires de l’équipe 2, 1 à 0 face au Monastère, 5 à 0 contre Onet-le-Château/Le Monastère 3 et 4 à 1 face Ouest Aveyron Foot.